Мы не скоро вернемся к нормальной жизни: Билл Гейтс дал прогноз по COVID-19

Коронавирус в Украине и мире (Фото: РБК-Украина)

Билл Гейтс сделал печальный прогноз о том, что ждет человечество после COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9410 человек. Во всем мире по состоянию на 28 апреля было зарегистрировано свыше трех миллионов инфицированных. С начала пандемии погибло более 200 тысяч человек, в Украине от осложнений умерли 239 пациентов с COVID-19.

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который предсказал пандемию еще несколько лет назад, высказал предположение, что человечество придет в себя не ранее, чем через несколько лет. Ключевым фактором возвращения к привычной жизни, по его мнению, станет создание вакцины от коронавируса.

"Мы вернемся к нормальной жизни не раньше, чем через год или два. Мы сможем выйти из этого этапа, лишь выстроив систему, которая позволит исключить риск возобновления эпидемии", - заявил Билл Гейтс в интервью для издания Le Figaro.

Он отметил, что на данный момент многие страны уже адаптировались и наладили методы тестирования и отслеживания больных, что дает возможность быстро нейтрализовать и контролировать очаги заболевания, но вернуться к привычной жизни сейчас будет очень непросто.

"Даже власти не смогут вернуть людей на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход", - заявил Гейтс.

Напомним, ранее мы писали о том, что Билл Гейтс высказался о создании вакцины от коронавирусной инфекции.