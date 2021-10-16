"Скорая" едет пять часов и мест в больницах нет: какая ситуация с коронавирусом в Одессе

По ее словам мест в больницах города уже нет совсем и "скорая" к больным едет по 4-5 часов.

"Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск. С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область. Открывать еще и еще отделение для вас скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял", - написала она.

Также она отметила, что в коронавірусних отделениях не хватает персонала, потому что там 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Поэтому полноценную помощь получить пациенты не могут.

"За утро мы выдали уже более 20 концентраторов. Звонков сотни! Откройте уже глаза те, кто кричит что ковида нет. В городе уже просто беда. Когда она приедет в ваш дом уже будет поздно", - написала волонтер.

Волонтер призывает, чтобы вакцинировались пожилые люди. Также она пишет, что в зоне риска и дети, потому что в детском отделении уже 70 пациентов.

"Потому что это не у нас в городе такое только происходит. Вся страна горит. Сатурация 10. На кислороде 55. Доктор скорой помощи просит помощи. Я кричу, что 10 литров такому пациенту не помогут. Я конечно дам хоть как-то продержаться недолго, но надо срочно искать реанимацию. Ответ: "Нет мест нигде". Всю область обзвонил и Харьков. Второй звонок оттуда же. Сатурация 32. Истерика у человека и шансов ноль", - написала Ножевникова.

Кроме того, волонтер также опубликовала список пунктов вакцинации в Одессе: