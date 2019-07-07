Скончался от ножевых: в днепровской квартире обнаружили жуткую находку (фото)

Бездыханное тело мужчины нашли в одной из квартир города
7 июля в Днепре на Набережной Победы в одной из квартир сотрудники скорой обнаружили бездыханное тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом с места событий сообщает Информатор.
В 1:00 сожительница погибшего вызвала скорую помощь. Когда медики приехали, то обнаружили мужчину без признаков жизни. На его теле были два ножевых ранения - в область груди и живота.
В квартире на тот момент присутствовала только 24-летняя девушка, которая, как оказалось позже, являлась женой погибшего.
Мужчина умер от ножевых ранений в Днепре (фото: dp.informator.ua)
Отмечается, что мужчине было 26 лет. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Рассматриваются несколько версий случившегося, окончательный ответ правоохранители не дают. Все детали и обстоятельства происшествия в скором времени установит следствие.
Напомним, что ранее неадекват убил спящего знакомого под Киевом.
Мы писали, что под Днепром собутыльники убили 13-летнюю девочку. Родители, которые на протяжении всего этого времени выпивали, заметили пропажу лишь спустя 6 дней после исчезновения дочери.
А также о том, что родители бросили двухдневного ребенка на произвол судьбы в Киеве.