Скончался известнейший украинский композитор и актер: автор песен Повалий и Зиброва

Умер актер и композитор (иллюстративное фото: pixabay.com)

Умер известный украинский композитор, певец и актер Александр Жилинский. Артист скончался на 66-м году жизни. Деятель культуры в течение долгого времени являлся автором множества хитов таких популярных украинских артистов, как Таисия Повалий и Павел Зибров. О скоропостижной кончине одного из современных гениев украинского шоу-бизнеса написал на своей личной странице в Facebook народный артист Украины и друг композитора Юрий Квеленков.

"Прощай дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить "Веселад". Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь... так появился конкурс "StarTime". А последний раз, он звонил мне пару месяцев назад. Хотел встретиться...", - написал Квеленков.

Александр Жилинский (фото: facebook.com/Kvelenkov)

Александр Жилинский родился в Запорожской области в городе Бердянск в 1955 году 1 декабря. Закончил несколько известных на всю страну музыкальных ВУЗов. Жилинский автор симфонической и камерной музыки, ораторий, мюзиклов, музыки к телевизионным и театральным постановкам, кинофильмам.

На его песни отснято более 20 видеоклипов. А композиции Александра Жилинского известны далеко за пределами Украины. Еще на аудиокассетах и дисках они "разлетались” по всему миру.

Самый известный сборник с его песнями был "MOSKOW DISCOCLUBS — 89", в него вошли песни: "ВЕСЕЛАД”, "Мамина казка”, "Всього лиш мить”, "Ирина”, "Я желаю Вам добра”, "Спогади і мрії”, "Чорнобривц”, "Конвалии білі” и другие.

Также Жилинский проявил себя как актер, снявшись в ряде кинолент с 2011 по 2015 годы.

По-настоящему популярным стал благодаря песням, которые исполняли знаменитые артисты, среди которых Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Таисия Повалий и многие другие.

Напомним, что ранее скончался российский музыкант, выступавший против аннексии Крыма.

Ранее мы писали, что умер известный голливудский актер, которого все любили за "Пятый элемент".