Скончался в день рождения: во Франции умер известный певец

В Париже умер известный французский певец Эрве Форнери, который выступал под псевдонимом Дик Реверс. Об этом сообщил менеджер артиста на своей странице в Twitter.

Дик Реверс родился 24 апреля 1945 года в Ницце. Писать музыку и выступать начал рано – в качестве солиста группы Les Chats Sauvages он записал в 15 лет свой первый альбом. В том же году он произвел фурор на концерте во Дворце спорта в Париже.

Дик Реверс (voici.fr)

Через год он покинул группы, чтобы заняться сольной карьерой. За годы творчества Дик Реверс приобрел популярность во многих странах и записал 30 альбомов, последний был выпущен в 2014 году.

Его считали одной из самых ярких фигур в мире французского рок-н-рола. Он был большим поклонником Элвиса Пресли и в одном из интервью признался, что его псевдоним – это имя героя из кинофильма "Любить тебя", снятый в 1957 году. Главную роль в этом фильме исполнил Пресли.

В последние годы Дик Реверс страдал от онкологического заболевания. Он скончался в свой день рождения – 24 апреля 2019 года ему исполнилось 74 года. У него осталась жена Бабетта и сын Паскаль.

"С большой грустью сообщаю вам, что этой ночью от рака скончался Дик Реверс", - написал представитель музыканта в Twitter.

Dick Rivers - Je Pense à Toi

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