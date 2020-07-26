Скончалась последняя звезда фильма "Унесенные ветром"

Оливия де Хэвилленд (фото: facebook.com/missdehavilland)

Звезда фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд умерла

В субботу, 25 июля, умерла звезда фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд. Она прожила долгую жизнь и покинула этот мир в возрасте 104 лет. Смерть наступила во сне в ее доме в Париже.

Женщина была двукратным лауреатом премии Оскар за лучшую женскую роль. В 1947 году она получила Оскар за роль в картине "Каждому свое" и в 1950 году за роль в "Наследнице". Она завоевала известность в 1930-х годах, сыграв в серии захватывающих приключенческих фильмов, таких как "Капитан Блад" и "Приключения Робин Гуда". О смерти актрисы сообщает Deadline.

У нее была номинация на Оскар за роль Мелани в фильме "Унесенные ветром", и она была последней звездой этого классического фильма, поскольку остальные уже давно умерли.

Оливия де Хэвилленд (фото: facebook.com/missdehavilland)

Будущая актриса родилась в Токио. Ее отец был известным адвокатом, у которого была работа в Японии. Ее мать театральная актриса, известная публике под псевдонимом Лилиан Фонтейн.

В 1917 году в семье родилась еще одна дочь, которая также стала успешной киноактрисой - Джоан Фонтейн. Соперничество между сестрами зашло так далеко, что они перестали общаться друг с другом.

В 1919 году родители девушек развелись, и они вместе с матерью переехали из Японии в США. Лилиан, Оливия и Джоан жили в Саратоге, штат Калифорния. Оливия сначала хотела играть в театре, как ее мать, но очень быстро ее пригласили сниматься в кино.

Оливия де Хэвилленд (фото: facebook.com/missdehavilland)

Наиболее известными фильмами с ее участием были "Тише, тише, милая Шарлотта", "Аэропорт 77", "Эта леди".

Что касается личной жизни актрисы, то у нее было большое количество романов. Она встречалась с миллионером и продюсером Говардом Хьюзом, режиссером Джоном Хьюстоном, актером Джеймсом Стюартом.

В 1946 году Оливия вышла замуж за писателя Маркуса Гудриха. У них родился сын Бенджамин, который стал математиком. Бенджамин скончался в 1991 году после тяжелой болезни. Со своим мужем актриса развелась в 1953 году.

В 1955 году Оливия повторно вышла замуж. Ее избранником стал французский журналист Пьер Галанте. В 1956 году у них родилась дочь Жизель. В 1979 году супруги развелись.

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