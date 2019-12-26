Скончалась известная актриса Галина Волчек

Советская и российская актриса Галина Волчек скончалась в одной из больниц города Москвы в четверг, 26 декабря. Об этом сообщают российские СМИ.

Галине Волчек стало плохо в понедельник вечером, 23 декабря. Пока к ней приехали врачи скорой помощи, она уже была без сознания. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также ввели в медикаментозную кому.

В четверг днем медики сообщили, что состояние знаменитой артистки ухудшается и у нее начался отек мозга, начали отказывать почки. Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Это предварительная версия врачей.

Галина Волчек родилась 19 декабря в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького. В 1966 году вместе с Олегом Ефремовым, Квашей и Табаковым организовала Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник". Волчек была художественным руководителем этого театра до последних дней жизни.

Галина Волчек стала первым режиссером, который прорвал культурную блокаду между США и СССР. В 1978 году она поставила в театре "Аллей" в Хьюстоне пьесу "Эшелон".

На счету у Галины Волчек много режиссерских работ, театральных, а также съемок в кино. Она занималась преподаванием в театральных ВУЗах, а также много лет была в жюри Высшей Лиги КВН.

Снялась во многих советских фильмах, таких как "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Про Красную шапочку", "Осенний марафон", "Государственная граница. Восточный рубеж".

У нее остался сын от первого брака с актером Евгением Евстигнеевым – Денис Евстигнеев, кинорежиссер. Во втором браке, с доктором технических наук Марком Абелевым детей у Волчек не было.