Сколько живет коронавирус на масках: ученые дали шокирующий ответ

Коронавирус в мире инфицировал более миллиона человек. В Украине же он заразил 1319 человек, 38 людей скончались от осложнений после инфекции, 28 пациентов выздоровели. Сейчас лидером количеству зараженных COVID-19 является Киев.

Коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Ниже приводим примеры стойкости вируса на поверхностях:

На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов;

на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день;

на стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый,

на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней;

на печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов,

на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.

Как мы ранее писали, на 6 апреля число зараженных коронавирусом в Киеве достигло 267 человек. Кроме того, умерли уже четыре человека с подтвержденным диагнозом. Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 97 образцов.