Сколько живет коронавирус на масках: ученые дали шокирующий ответ

Ученые рсскзали, сколько коронавирус находится на медицинских масках
Коронавирус в мире инфицировал более миллиона человек. В Украине же он заразил 1319 человек, 38 людей скончались от осложнений после инфекции, 28 пациентов выздоровели. Сейчас лидером количеству зараженных COVID-19 является Киев.
Коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Ниже приводим примеры стойкости вируса на поверхностях:
Как мы ранее писали, на 6 апреля число зараженных коронавирусом в Киеве достигло 267 человек. Кроме того, умерли уже четыре человека с подтвержденным диагнозом. Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 97 образцов.