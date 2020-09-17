ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сколько времени больной COVID-19 опасен для окружающих: врач указал сроки

Автор: Людмила Жукова

Вирусолог рассказал, сколько времени человек может быть заразным

Человек, переболевший коронавирусом, может оставаться заразным для окружающих около 3-4 недель, если считать от начала заболевания. Такую точку зрения озвучил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Самые читаемые новости

"Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер", – сказал врач "Известиям".

Доктор отметил, что риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека может сохраняться на протяжении 90 дней с момента его выздоровления. По словам Альштейна, в некоторых случаях врачи такое наблюдали.

Также вирусолог сообщил, что люди, которые переболели коронавирусом, должны по-прежнему придерживаться тех же правил, что и все остальные, потому что наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет.

Напомним, что некоторые медики говорят о том, что были случаи повторного заражения COVID-19.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Украине выявили 2 958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек - это новый антирекорд.

Как мы ранее писали, украинский инфекционист объяснил, почему у некоторых людей инфекция проходит без температуры.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус