Сколько украинцев уже переболело COVID-19: врач ошарашила цифрой

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине могло перенести гораздо больше украинцев, чем показывают официальные данные Минздрава

Коронавирус в Украине могли перенести гораздо больше людей, чем говорит об этом статистика. Это связано с тем, что украинцы зачастую не обращаются к врачу при легком течении болезни. А, как известно, COVID-19 большинство людей, особенно детей и подростков, переносят именно так.

Об этом рассказала, врач-эпидемиолог Львовской областной больницы Наталья Иванченко.

"Звонят семейному врачу те, кому уже не очень, а в больницу приезжают люди слишком добросовестные или те, кому родственники помогают попасть в больницу", - выразила мнение эпидемиолог.

По мнению медика, даже если умножить нашу официальную статистику на 10, то цифра все равно будет очень скромной.

Отметим, что в Украине на 31 марта 549 официально подтвержденных случаев болезни.

"Но мы не видим большого количества умерших людей, мы не видим большого количества пневмоний или людей, которые нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких", - говорит она.

По ее мнению, ситуация с коронавирусом в Украине контролируется, но нужно готовиться к худшему. И сейчас все медики страны находятся в ситуации полной готовности.

Прогноз развития коронавируса в Украине (видео: YouTube/НТА)

Ранее доктор Комаровский также отвечал на подобный вопрос: есть ли вероятность, что недавно перенесенная ОРВИ могла быть коронавирусом. Он считает, что это вполне вероятно, и установить это можно, сдав анализы на антитела. При этом врач отсоветовал украинцев бежать и выяснять это прямо сейчас, поскольку у системы здравоохранения Украины сейчас и так много забот.

Ранее мы писали, что в Украине коронавирус будут лечить по-новому. В Минздраве опубликовали, в каких случаях украинцам будет показана обязательная госпитализация при заражении COVID-19.