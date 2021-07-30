Сколько украинцев имеют антитела к коронавирусу: цифра просто удивляет

Так, по состоянию на июнь-июль в Украине у 40,5% обнаружили антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина).

Кроме того, как говорят медики, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7% (95% доверительный интервал).

Также в ведомстве отметили, что это значение стоит расценивать как минимальную долю украинцев, были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии. Однако фактическое количество, вероятно, больше. Потому что на результаты исследования влияют следующие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам — это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

Для исследования данные собрали еще с 7 июня по 9 июля 2021 года. Уточняют, что полный отчет будет обнародован в сентябре. Данные для исследования были собраны с 7 июня по 9 июля 2021 года. В течение 5 недель во всех регионах Украины заработали 54 мобильные бригады, которые проводили сбор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19, поведение во время пандемии, соблюдение карантинных норм, социально-демографические факторы, что могут повлиять на инфицирование.

Отдельно в центре отметили, что выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.