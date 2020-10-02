Сколько украинских школьников болеют COVID-19 бессимптомно: врач удивил заявлением

Около 5% украинских школьников перенесли коронавирус без симптомов. Это выяснилось после того, как были проанализированы тесты на антитела у 520 украинских школьников и учителей. Статистикой поделился у себя на странице в Facebook медик Андрей Волянский.

"Антитела против SARS-COV-2 у школьников и преподавателей. Закончили обработку данных. Каждую сыворотку проверяли на 4-х наборах: общий, IgA, IgM, IgG компании "Хема". Получили уникальные данные: у 25 человек (23 школьника и 2 преподавателя) из 520 (460 и 60) были одновременно обнаружены IgG и IgA. Только у 2-х человек выявлены ИгМ", - сообщил врач.

По его словам, обработанные данные могут свидетельствовать о том, что из 520 протестированных 25 человек имели антитела к коронавирусу, но они не болели.

"Если экстраполировать эти данные, то можно сказать, что 5% школьников перенесли инфицирование бессимптомно", - написал Волянский.

В комментариях отметили, что из 520 исследуемых людей только 25 перенесли инфекцию, то есть никто толком и не болел. Доктор ответил утвердительно.

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