Сколько в Украине нужно работать, чтобы купить новенький iPhone 12 Pro: исследованиe

На новый iPhone 12 Pro украинцам надо зарабатывать до трех месяцев (фото: ixbt.com)

В среднем iPhone 12 Pro на 128 GB стоит почти 40 тысяч гривен

Рядовому украинцу для покупки нового iPhone 12 Pro на 128 GB по цене как минимум 39 999 грн нужно будет работать почти 90 дней. Но это только при условии отсутствия других расходов. Хуже ситуация только на Филиппинах. Быстрее всего заработать на новый гаджет смогут жители Швейцарии.

По данным исследования международного сервиса Picodi, где сравнивают ежегодно уровень доходов жителей разных стран, в сравнении с 2019 годом нынче показатель в Украине несколько улучшился. В прошлом году для приобретения iPhone 11 надо было работать 96,7 дня.

По данным Госстата, украинцы в среднем сегодня получают зарплату размером в 11 998 гривен (9 658 гривен после вычета налогов). А поэтому, если не учитывать расходы на одежды, еду, оплату коммунальных услуг, гражданам Украины надо работать 87 дней для покупки iPhone 12 Pro на 128 ГБ.

В то же время, как известно, в комплекте кроме самого смартфона, теперь нет ни зарядного устройства, ни наушников. А это, к слову, еще дополнительные расходы.

В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США, Люксембург, где соотношение iPhone до средней заработной платы является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить на новенький iPhone за 4,4 дня, американец - за 6,1, a люксембуржец - за 6,6.

Тем временем немцам нужно будет потратить 9,7 дня на заработок нового смартфона, поляки смогут заработать на iPhone 12 Pro за 28,3 дня, венграм понадобится несколько больше - 35,1 дня, а белорусам - 75,3 дня.

Среднестатистический житель Индии и Мексики для покупки нового iPhone будет вынужден работать 54,4 дня. Наихудшая ситуация традиционно на Филиппинах, жителям которых надо ради покупки нового iPhone нужно работать как минимум 88,2 дня.

Сравнение цен на iPhone 12 Pro со средней зарплатой населения в мире (фото: Picodi)

При расчете международный сервис использовал зарплату жителей тех или иных стран с сайтов национальных статистических управлений или министерств. Эта информация актуальна на момент публикации цены нового iPhone 12 Pro в конкретном государстве.

Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитано с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату аналитики делили на 21 - среднее количество рабочих дней в месяце. Только в странах, где статистические учреждения пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.

Напомним, ранее были названы цены всех версий iPhone 12.

Ранее сообщалось, что Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов.