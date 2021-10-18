Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто

В Украине продается множество украинских золотых монет. Их номинал составляет от 1 до 500 гривен. При этом за самые дорогие монеты можно купить поддержанный автомобиль.

Подробней о золотых украинских монетах - читайте в нашем материале ниже .

Золотая монета "20 лет независимости Украины" номиналом 100 гривен оценивается в 77 тысяч гривен (2925 долларов).

Следующая по стоимости идет золотая монета номиналом в 250 гривен "К 30-летию независимости Украины". Она стоит 175 тысяч гривен (6650 долларов).

Самая дорогая золотая украинская монета - это монета номиналом в 250 гривен "25 лет независимости Украины". Тираж этих монет составляет 400 штук и сейчас она стоит 225225 гривен (8560 долларов).

Напомним, в Украине продают уникальную 100-гривневую монету стоимостью более 17 тысяч гривен. Однако продать ее могут намного дороже.

Мы также писали о том, что в Киеве на аукцион выставили необычные часы 1800 года за 450 тысяч гривен.