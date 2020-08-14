ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сколько стоит лечение от COVID-19 в Украине: врач раскрыл реальные суммы

Пятница 14 августа 2020 17:38
Сколько стоит лечение от COVID-19 в Украине: врач раскрыл реальные суммы
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Врач рассказал, сколько стоит лечение пациента с коронавирусом в Украине

В Украине лечение от коронавируса является довольно затратным для пациентов - хотя в государственных учреждениях здравоохранения оно полностью бесплатное, но людям нередко приходится покупать некоторые препараты за свой счет.

Об этом директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал в интервью изданию "Вголос".

"Подавляющее количество лекарств, которые применяются по протоколу для лечения коронавирусной болезни, в нашем учреждении является бесплатной. Но поскольку профиль нашей больницы - инфекционный, то, конечно, таких лекарств, которые нужны для лечения сахарного диабета, например, не хватает. А это дорогостоящие препараты - начиная от инсулинов, таблетированных диабетических препаратов, неврологических, сердечно-сосудистых", - говорит врач.

Также он отметил, что пациенты могут эти препараты при государственной поддержке получать бесплатно в первичной сети.

Стоимость флакона антибиотика варьируется от 500 гривен до более 25 тысяч гривен. Одному человеку в сутки требуется 3-4 флакона.

Федоренко признал, что цены на антибактериальные препараты для лечения коронавирусной болезни велики.

Кроме антибиотиков, для поднятия иммунного статуса нужно использовать иммунологические препараты - их цена достигает в Украине 5-6 тысяч гривен за один флакон (если они отечественного производителя) или от 25 тысяч гривен и выше (если зарубежного производства).

В целом же на лечение человека от COVID-19 требуется в сутки от 4 тысяч гривен.

"Поэтому понятно, что без государственной поддержки большинство граждан не может оплатить все это лечение. Поэтому мы обращаемся и к областному департаменту здравоохранения, и в Национальной службе здоровья Украины с целью учесть те реалии, которые есть на сегодняшний день, с целью пересмотреть цену пакетов, которые государство оплачивает для больных при коронавирусной болезни, в сторону их увеличение. Это даст возможность обеспечить наших земляков качественными и эффективными препаратами", - заявил Федоренко.

Также врач добавил, что если человек остается лечиться дома, то все препараты покупает за свой счет, потому что какой-либо государственной программы для лечения больных COVID-19 на амбулаторном этапе сейчас нет.

Ранее инфекционист дала неутешительный прогноз на осень и рассказала, что Украину ожидает девятый вал COVID-19 и гриппа.

Напомним, что Минздрав планирует возобновить производство вакцин в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины лекарстваврачиКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь