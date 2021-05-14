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Сколько стоит COVID-вакцина для Украины: Степанов назвал цену

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Киев , Пятница 14 мая 2021 17:26
Сколько стоит COVID-вакцина для Украины: Степанов назвал цену Фото: Максим Степанов во время пресс-конференции (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Styler

Вакцина против коронавируса для украинцев стоит примерно 200 грн. Именно такая средняя цена одной дозы препарата от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ".

Сколько стоит вакцина от коронавируса

"Средняя цена для Украины одной дозы вакцины против коронавируса получается 7,52 долларов (почти 208 грн - ред)", - рассказал министр.

В то же время он отметил, что министерство не может разглашать цену на препараты конкретных производителей.

Это, по словам Степанова, связано с жесткими условиями конфиденциальности договоров.

"Но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин", - сообщил министр.

Он уточнил, что в эту стоимость входит также доставка, логистика и другие расходы.

Напомним, до этого министр здравоохранения говорил, что Украине нужно заказать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить препаратами население.

Также мы писали о том, сколько стоят COVID-вакцины для бюджетов разных стран.

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