Сколько стоит COVID-вакцина для Украины: Степанов назвал цену

Вакцина против коронавируса для украинцев стоит примерно 200 грн. Именно такая средняя цена одной дозы препарата от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ".

Сколько стоит вакцина от коронавируса

"Средняя цена для Украины одной дозы вакцины против коронавируса получается 7,52 долларов (почти 208 грн - ред)", - рассказал министр.

В то же время он отметил, что министерство не может разглашать цену на препараты конкретных производителей.

Это, по словам Степанова, связано с жесткими условиями конфиденциальности договоров.

"Но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин", - сообщил министр.

Он уточнил, что в эту стоимость входит также доставка, логистика и другие расходы.