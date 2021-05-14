Сколько стоит COVID-вакцина для Украины: Степанов назвал цену
Вакцина против коронавируса для украинцев стоит примерно 200 грн. Именно такая средняя цена одной дозы препарата от COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ".
Сколько стоит вакцина от коронавируса
"Средняя цена для Украины одной дозы вакцины против коронавируса получается 7,52 долларов (почти 208 грн - ред)", - рассказал министр.
В то же время он отметил, что министерство не может разглашать цену на препараты конкретных производителей.
Это, по словам Степанова, связано с жесткими условиями конфиденциальности договоров.
"Но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин", - сообщил министр.
Он уточнил, что в эту стоимость входит также доставка, логистика и другие расходы.
Напомним, до этого министр здравоохранения говорил, что Украине нужно заказать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить препаратами население.
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