Сколько сохраняется иммунитет от COVID-19 после вакцинации: ученые сделали неожиданное заявление

Так, общая эффективность применяемых в стране вакцин, после того, как там начал активно циркулировать штамм Дельта, упала и стала составлять 79%. Однако, прививка смогла удержать темпы госпитализации на достаточно низком уровне.

Почему вакцины не эффективны

Важной причиной, почему вакцины не работают столь эффективно, специалисты объясняют эволюцией вируса. Коронавирус мутирует, а вакцины ориентированы на борьбу с классическим "уханьським" вариантом COVID-19. Поэтому препараты уже не столь эффективны в борьбе с новыми штаммами.

Кроме того, на эффективность препаратов влияет время. Поэтому уже через пол года после второй дозы вакцины Comirnaty ее защиту организма от коронавируса составляет 74%. Препарат AstraZeneca через 4-5 месяцев после полного курса вакцинации составляет 67%. Также эффективность препаратов Pfizer за пол года снижается до показателя 84%.

В компании Moderna говорят, что их препарат сохраняет защиту на уровне 93% даже через шесть месяцев после полного курса вакцинации.

Многие ученые отмечают, что делать выводы рано, но предполагают, что он ограничен определенным промежутком времени. И дело не в недостаточной эффективности препаратов, а в умении вируса подбирать "ключи" к иммунной защите человека.