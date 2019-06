Во сколько обходится Меган Маркл королевской семье: названа шокирующая сумма

Фото: коллаж РБК-Украина

Меган Маркл считают настоящей транжирой

Меган Маркл королевский эксперт признал "экстравагантной", а некоторые представители британского общества не желают платить дополнительные налоги на ее "легкомыслие". Как заявила королевский биограф Анжела Левин в интервью The Conservative Woman, расходы у Меган просто огромные, передает Express.

По словам автора книги "Гарри: Беседы с принцем", траты герцогини не были восприняты одобрительно.

"Я думаю, что Меган в некоторых случаях была экстравагантной, что не очень хорошо. Известно, что королева скромна, и некоторые представители британской общественности возражают против того, чтобы часть их налога пошла на то, что они считают легкомыслием", - рассказала она.

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Один из подобных примеров - платье, которое Меган выбрала, чтобы сфотографировать по случаю помолвки с принцем Гарри. Его цена составляет 56 тысяч фунтов стерлингов (около 70 775 долларов).

Другим примером является детский душ Меган в Нью-Йорке, который стоит более 300 тысяч фунтов (почти 378 тысяч долларов).

Эту сумму Левин назвала чрезмерной, особенно для тех, кто называет себя гуманистом.

Королевский биограф также утверждает, что расходы Меган являются одной из причин, по которой сотрудники и офисы герцога и герцогини Сассекских переезжают в Букингемский дворец.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тем не менее, Левин считает, что Меган Маркл вскоре сможет стать "более королевской" и "менее шоу-бизнесовой".

В январе королевские эксперты моды UFO NO More подсчитали, что Меган потратила 406 662,55 фунтов (почти 514 тысяч долларов) только в 2018 году. Однако, согласно документальным фильмам "Тайны королевства" 2019 года, привычки Меган к расходам бледнеют по сравнению с покойной королевой-матерью. Так, по словам королевского корреспондента Ингрид Сьюард, у той был изысканный стить и она "никогда не думала о цене чего-либо". Добавим, что согласно данным журнала Town and Country за 2018 год, дорогой образ жизни королевы-матери привел к невероятной задолженности в 7 миллионов фунтов, когда она умерла в 2012 году.

Как сообщалось ранее, Меган Маркл попала в скандал из-за сводного брата, который обвинил герцогиню Сассекскую во всех его бедах.

Также мы писали о том, что Меган Маркл с новорожденным сыном Арчи Харрингтоном в ближайшее время посетит Лос-Анжелес и Нью-Йорк в США, а после этого герцогиня планирует поездку в Южную Африку.