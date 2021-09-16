Сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить новый iPhone

Аналитики сравнили стоимость iPhone 13 Pro на 128 гигабайт со средней зарплатой в разных странах и то, как долго нужно работать, чтобы купить данный девайс.

Выяснилось, что быстрее всего флагман Apple купят жители Швейцарии. Чтобы приобрести iPhone 13 Pro им нужно работать 4,4 дня. США идет на втором месте, там жителям понадобится для этого почти 6 дней (5,9). На третьем месте Австралия и Люксембург - жителям стран нужно работать 6,4 дней.

Дольше всего для покупки iPhone 13 Pro нужно работать жителям Турции - 92,5 дня. У жителей Филиппин ситуация чуть лучше - 90,2 дня. А вот жителям Бразилии нужно 79,2 дня.

Индекс iPhone (инфографика: picodi.com)

Украины в данном списке нет, но, если учитывать среднюю зарплату в нашей стране, которая по официальным данным составляет 14 345 гривен (537 долларов), то на покупку телефона за 999 долларов нужно работать примерно 40 дней.

Отметим, что в Украине официальные цены на новые iPhone еще не озвучены, но они будут больше, чем в США.