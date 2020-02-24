Сколько наркотиков нужно продать, чтобы купить квартиру: дилер ответил Гончаруку

Гончарук о продаже наркотиков и оружия (коллаж: РБК-Украина)

Наркодилер назвал реальные доходы в продаже наркотиков

Недавно Алексей Гончарук заявил, что единственным шансом купить квартиру в ипотеку для рядовых украинцев, является продажа наркотиков или оружия. Связал он это с тем, что процент ставки в банках очень высокий - 11%, а целью правительства является 7%. Но бывший наркоторговец, решивший остаться инкогнито, рассказал, сколько нужно продать наркотиков, чтобы приобрести квартиру.

Наркодилер ответил Гончаруку, сколько кокаина нужно продать, чтобы купить квартиру. Об этом пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем канале в Telegram.

Ранее Алексей Гончарук резко высказался по поводу непосильных суммах выплаты ипотечных кредитов для населения.

"Наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку", - заявил Гончарук в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

Журналист решил узнать у бывшего торговца кокаином, что он думает по поводу заявления премьера.

"За полгода наркодилер, продавая 100 грамм в неделю, заработал около $ 35 тыс. Но пришлось отдать по 10 тыс. двум "крышам": на "тюрьму" и полицию. Осталось $ 15 тыс. Через 6 месяцев за дилером пришли из СБУ. В итоге он отдал $ 25 тыс., чтоб не сесть в тюрьму", - пишет журналист.

Наркодилер признался, что заработать, продавая наркотики, достаточно сложно.

"Заработать на квартиру в этом бизнесе можно, но только если у тебя есть "бегунки" (люди, занимающиеся мелкими продажами), а сам ты не "светишься". Но даже такая тактика не гарантирует тебе безопасность. Когда ты долго в этом бизнесе, появляются дорогие вещи, за которые ты не можешь отчитаться и рано или поздно "главк" СБУ тебя словит и заберет все", - заявил дилер.