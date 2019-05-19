Сколько можно туда ездить? Лазарева разнесли из-за провала на Евровидении

Участника Евровидения 2019 от России Сергея Лазарева разгромили в сети из-за провала на песенном конкурсе. Поклонники артиста отметили, что он "полез на гору, которую ему не осилить" и назвали его худшим конкурсантом. Об этом они написали под его крайней публикацией в социальной сети Instagram.

На песенном конкурсе Сергей Лазарев выступал с песней Scream и занял 3-е место. Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Евровидение 2019 - Сергея Лазарева раскритиковали за провал на конкурсе (видео: youtube.com)

Артист отметил, что увидел "некую предвзятость" по отношению к стране, которую он представлял. По его словам, несправедливое судейство может быть результатом негативного отношения к политике Москвы или "вообще к стране". Многие страны, например, Грузия, вновь не захотели рассмотреть номер России, рассказал Лазарев.

"Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов. Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", — предположил певец.

В сети под публикацией с критикой фанаты назвали вероятные причины, по которым Лазарев проиграл:

Недоработали постановщики номера.

Ты худший, вместо того, чтобы дать дорогу молодым и талантливым ты в третий раз лезешь на гору, которую тебе не осилить.

Песня не та.

Ты не мог первое место привезти? Второй раз поехал. Позор и третье место.

Та угомонись уже с этим Евровидением.

Сколько можно туда ездить??? Тупо ради пиара. Ни песни нормальной, ничего.

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