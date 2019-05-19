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Сколько можно туда ездить? Лазарева разнесли из-за провала на Евровидении

STYLERТелешоу    19.05.2019 - 12:35
Сколько можно туда ездить? Лазарева разнесли из-за провала на Евровидении
Евровидение 2019 - Сергея Лазарева раскритиковали за провал на конкурсе (фото: instagram.com/lazarevsergey)

Евровидение 2019 закончилось победой представителя из Нидерландов

Участника Евровидения 2019 от России Сергея Лазарева разгромили в сети из-за провала на песенном конкурсе. Поклонники артиста отметили, что он "полез на гору, которую ему не осилить" и назвали его худшим конкурсантом. Об этом они написали под его крайней публикацией в социальной сети Instagram.

На песенном конкурсе Сергей Лазарев выступал с песней Scream и занял 3-е место. Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Евровидение 2019 - Сергея Лазарева раскритиковали за провал на конкурсе (видео: youtube.com)

Артист отметил, что увидел "некую предвзятость" по отношению к стране, которую он представлял. По его словам, несправедливое судейство может быть результатом негативного отношения к политике Москвы или "вообще к стране". Многие страны, например, Грузия, вновь не захотели рассмотреть номер России, рассказал Лазарев.

"Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов. Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", — предположил певец.

В сети под публикацией с критикой фанаты назвали вероятные причины, по которым Лазарев проиграл:

  • Недоработали постановщики номера.
  • Ты худший, вместо того, чтобы дать дорогу молодым и талантливым ты в третий раз лезешь на гору, которую тебе не осилить.
  • Песня не та.
  • Ты не мог первое место привезти? Второй раз поехал. Позор и третье место.
  • Та угомонись уже с этим Евровидением.
  • Сколько можно туда ездить??? Тупо ради пиара. Ни песни нормальной, ничего.

Напомним, что ранее STYLER собрал топ-5 самых громких провалов на Евровидении 2019.

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