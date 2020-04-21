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Сколько медики получат в Киеве за работу с больными COVID-19

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 19:19
Сколько медики получат в Киеве за работу с больными COVID-19
Коронавирус в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Киеве продолжает распространятся, но медикам подготовили выплаты

Коронавирус в Киеве официально зафиксирован у 892 человек. При этом в Украине количество зараженных уже достигло более 6 тысяч. Сегодня, 21 апреля, мэр столицы Виталий Кличко рассказал о выплатах, которые получат медики, лечащие больных COVID-19.

Киевские врачи, которые работают с пациентами зараженными коронавирусом, а также с теми, у кого подозревается COVID-19, получили доплаты.

"Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллиона гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры - 25-30 тысяч, а младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен ", - заявил мэр Киева во время своего брифинга.

Брифинг мэра Киева Виталия Кличко (видео: YouTube)

В среднем доплата за март таким врачам составляет 17 тысяч гривен, 13 тысяч - медсестрам, 11 тысяч - младшему медицинскому персоналу.

Кличко отметил, что премию за март также получат работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, которые занимались дезинфекцией автомобилей.

В среднем врачи Центра получат дополнительно 9,8 тысяч гривен, фельдшеры - 5,5 тысяч, а санитары - 1,9 тысяч гривен.

Напомним, что в Минздраве озвучили печальную статистику по летальным случаям от COVID-19.

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