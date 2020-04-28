Сколько га земли мы сможем купить и когда: это важно знать

Сколько в Украине будет стоить один гектар земли (Коллаж РБК-Украина)

Президент Украины подписал закон о рынке земли в Украине

Закон о рынке земли был подписан во вторник, 28 апреля, президентом Украины Владимиром Зеленским. Действовать он начнет только с 1 июля 2021 года. Однако пункт второй раздела "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" вступает в силу со дня опубликования закона о рынке земли.

По закону земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности под продажу не попадут. А до 2023 года только физлица с украинским гражданством смогут покупать землю – не более 100 гектаров на одно физическое лицо.

Юридические лица смогут покупать землю в Украине с 1 января 2024 года и в количестве не более 10 тысяч гектаров.

Иностранцы смогут купить украинскую землю только, если такие операции одобрит всеукраинский референдум. Если такое произойдет, то иностранцы не смогут купить участок в 50-километровой зоне от границы.

Расплатиться за один гектар земли можно будет только безналичным способом и все средства будут контролироваться налоговой службой.

Цена одного участка сельскохозяйственного назначения не может быть ниже нормативной оценки и эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.

По предварительной оценке экспертов, стоимость одного гектара земли составит от 2 до 3 тысяч долларов. Через несколько лет эта цена может вырасти до 5 тысяч долларов, а в 2026 году – до 10 тысяч долларов.

Кроме того, каждый украинец имеет право получить до двух гектаров земли для ведения сельского хозяйства бесплатно. После вступления в силу – пай можно будет продать. Для садоводства украинцы смогут оформить бесплатно 0,12 га.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцы могут оформить земли бесплатно и как это сделать.