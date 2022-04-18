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Сколько действует COVID-сертификат за границей и как им пользоваться

Фото: Как пользоваться COVID-сертификатом за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ковидные ограничения в Европе еще никто не отменял, поэтому украинские сертификаты в "Дие" отлично подходят для подтверждения вакцинации украинцев.

Что нужно знать украинцам заграницей читайте в материале Styler.

Как долго действительны COVID-сертификаты

Недавно Минздрав вместе с Минцифрой и НСЗУ изменили сроки отображения COVID-сертификатов в "Дії". Но изменение срока отображения сертификата в приложении никак не влияет на срок действия документа. Изменение срока отображения COVID-сертификатов в "Дії" влияет только на то, сколько времени сертификат будет отображаться в приложении.

Сколько же времени можно пользоваться украинским COVID-сертификатом за границей?

Это зависит от правил каждой страны – члена Доверительной сети COVID-сертификатов. Сроки действия сертификата считаются от даты прививки.

Предпочтительно термины следующие:

  • 1-я доза – 30 дней
  • 2-я доза – 270 дней
  • 3-я (бустерная) доза – 270 дней.

Однако сроки могут быть и более длинные, и более короткие. Минздрав рекомендует уточнять данные на сайте МИДа нужной страны или с помощью сервиса reopen.europa.eu.

Украинцам рекомендуют сделать очередную прививку от COVID-19, если вы не получали вакцину ни разу или пришел срок делать бустерную дозу в соответствии с рекомендациями врачей той страны, где вы находитесь. И получить уже там подтверждающий документ

Читайте также, как получить загранпаспорт во время войны.

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