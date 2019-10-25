Сколько будем поощрять таких Зайцевых: необычное ДТП с "сальто" в Киеве возмутило сеть (фото)

Женщина после аварии от прохождения теста на содержание алкоголя в крови отказалась
В Киеве пьяная женщина за рулем легковушки Hyundai устроила ДТП и умудрилась "припарковать" автомобиль в перевернутом состоянии на проезжей части. Необычная авария произошла на Набережном шоссе ночью 25 октября. Об этом передает "Киев Оперативный" на Facebook-странице.
Также в сети опубликовали фото с места происшествия.
Правоохранители предложили незадачливой водительнице пройти тест на состояние опьянения, однако женщина отказалась.
Дама на Hyundai (номер AA1220KX) двигалась на Набережном шоссе в сторону Почтовой площади, и около половины второго ночи в результате "неумелого и нетрезвого маневрирования" попала в аварию
Авто начало бросать по дороге, после чего легковушка наехала на отбойник.
"От последнего маневра автомобиль оказался на крыше", - говорится в публикации.
В Киеве произошло необычное ДТП (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети живо комментируют инцидент на дороге и "сальто" авто.
Также данная ситуация с нетрезвой женщиной-водителем напомнила некоторым резонансное смертельное ДТП в Харькове на Сумской.
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