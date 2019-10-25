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Сколько будем поощрять таких Зайцевых: необычное ДТП с "сальто" в Киеве возмутило сеть (фото)

STYLERПроисшествия    25.10.2019 - 14:40
Сколько будем поощрять таких Зайцевых: необычное ДТП с "сальто" в Киеве возмутило сеть (фото)
В Киеве произошло необычное ДТП (Фото: коллаж РБК-Украина)

Женщина после аварии от прохождения теста на содержание алкоголя в крови отказалась

В Киеве пьяная женщина за рулем легковушки Hyundai устроила ДТП и умудрилась "припарковать" автомобиль в перевернутом состоянии на проезжей части. Необычная авария произошла на Набережном шоссе ночью 25 октября. Об этом передает "Киев Оперативный" на Facebook-странице.

Также в сети опубликовали фото с места происшествия.

Правоохранители предложили незадачливой водительнице пройти тест на состояние опьянения, однако женщина отказалась.

Дама на Hyundai (номер AA1220KX) двигалась на Набережном шоссе в сторону Почтовой площади, и около половины второго ночи в результате "неумелого и нетрезвого маневрирования" попала в аварию

Авто начало бросать по дороге, после чего легковушка наехала на отбойник.

"От последнего маневра автомобиль оказался на крыше", - говорится в публикации.

В Киеве произошло необычное ДТП (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети живо комментируют инцидент на дороге и "сальто" авто.

Также данная ситуация с нетрезвой женщиной-водителем напомнила некоторым резонансное смертельное ДТП в Харькове на Сумской.

  • Неумелого маневрирования? Так машинку положить надо еще уметь;
  • Жесть! А что значит, отказалась проходить тест? Долго еще мы будем поощрять таких Зайцевых?
  • Как в анекдоте: Але, Масик, привет! Ты меня сильно любишь?
  • Дорогой, я машину поцарапала...
  • Хорошо хоть без погибших людей и битых чужих машин.
  • Хоть на время пешеходом станет...

Сколько будем поощрять таких Зайцевых: необычное ДТП с &quot;сальто&quot; в Киеве возмутило сеть (фото)

Сколько будем поощрять таких Зайцевых: необычное ДТП с &quot;сальто&quot; в Киеве возмутило сеть (фото)

Сколько будем поощрять таких Зайцевых: необычное ДТП с &quot;сальто&quot; в Киеве возмутило сеть (фото)

Сколько будем поощрять таких Зайцевых: необычное ДТП с &quot;сальто&quot; в Киеве возмутило сеть (фото)

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