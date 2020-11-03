Сколько больных COVID-19 будет в Украине под Новый год: врач озвучила страшный прогноз

Коронавирус в Украине не сбавляет свои обороты и уже к Новому году в стране может быть 15 тысяч инфицированных в сутки. Такое мнение озвучила врач-иммунолог Алла Волоха. Медик считает, что на данный момент такие цифры вряд ли возможны, но через месяц есть большая вероятность их наблюдать.

"Мне все-таки кажется, мы не должны дойти до этой цифры. Я думаю, это будет урегулировано раньше. Наверное, мы не будем ждать самого критического сценария", - рассказала Волоха "Обозревателю".

По словам врача, уже в конце текущей недели в Украине может фиксироваться до 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

"Учитывая, как мы движемся, по нарастающей, я не исключаю такую ситуацию", - уверяет имунолог.

Но Волоха сообщила, что до конца этого года Украина может выйти на ежесуточный показатель в 15 тысяч больных. По мнению доктора, если негативная динамика заражений будет увеличиваться - нужно будет подумать о частичном усилении карантина.

"В некоторых регионах они уже почти все заполнены, и тогда уже возникает вопрос полевых госпиталей. Если будут разворачивать полевые госпитали, то, наверное, стоит задуматься хотя бы о частичном локдауне", – сказала она.

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