ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сколько больных COVID-19 будет в Украине под Новый год: врач озвучила страшный прогноз

Вторник 03 ноября 2020 12:34
Сколько больных COVID-19 будет в Украине под Новый год: врач озвучила страшный прогноз
Врач рассказала, сколько людей может заболеть COVID-19 к Новому году (фото: facebook.com/andriy sadovyi))
Автор: Людмила Жукова

Иммунолог озвучила возможные цифры инфицирования коронавирусом в Украине через месяц

Коронавирус в Украине не сбавляет свои обороты и уже к Новому году в стране может быть 15 тысяч инфицированных в сутки. Такое мнение озвучила врач-иммунолог Алла Волоха. Медик считает, что на данный момент такие цифры вряд ли возможны, но через месяц есть большая вероятность их наблюдать.

"Мне все-таки кажется, мы не должны дойти до этой цифры. Я думаю, это будет урегулировано раньше. Наверное, мы не будем ждать самого критического сценария", - рассказала Волоха "Обозревателю".

По словам врача, уже в конце текущей недели в Украине может фиксироваться до 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

"Учитывая, как мы движемся, по нарастающей, я не исключаю такую ситуацию", - уверяет имунолог.

Но Волоха сообщила, что до конца этого года Украина может выйти на ежесуточный показатель в 15 тысяч больных. По мнению доктора, если негативная динамика заражений будет увеличиваться - нужно будет подумать о частичном усилении карантина.

"В некоторых регионах они уже почти все заполнены, и тогда уже возникает вопрос полевых госпиталей. Если будут разворачивать полевые госпитали, то, наверное, стоит задуматься хотя бы о частичном локдауне", – сказала она.

Как мы рассказывали ранее, инфекционист Голубовская озвучила три сценария развития COVID-19 в Украине.

Также мы сообщали, что в Украине заработала "горячая линия" по COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Коронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь