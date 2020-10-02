Сколько больной коронавирусом заразен для окружающих: Комаровский развеял главный миф

Доктор Комаровский развенчал популярный миф о том, что коронавирусный больной еще опасен для окружающих в течение 90 дней. Такая информация недавно появилась в СМИ, ссылаясь на исследования некого ученого. Заслуженный украинский врач сообщил, что человек с COVID-19 заразен для остальных не более трех недель после начала болезни. Об этом он написал в своем Telegram- канале.

"По последним данным ВОЗ и основных эпидемиологических организаций, инкубационный период COVID19 составляет максимум две недели, еще неделю после нормализации температуры и самочувствия человек может быть заразен коронавирусом. То есть максимум еще 2–3 недели, не более. Всего 4–5 недель, но никак не 90 дней", - написал Комаровский.

Также Комаровский отметил, что положительный ПЦР-тест не имеет никакого значения к заразности. По его словам, тест выявляет фрагменты вируса.

"Положительный тест ПЦР не имеет никакого отношения к заразности пациента. Он не обязательно выявляет вирус — он может выявлять фрагменты вируса. Понятно, что если у человека в начале заболевания — он вчера себя плохо почувствовал или три дня назад у него был контакт с больным — взяли тест ПЦР, и он положительный, то, скорее всего, вирус в организме есть и он заразен. Но проходит 4 недели, 6 недель, да даже 90 дней, а тест все еще положительный, то это однозначно выявляются фрагменты вируса", - написал врач.

По словам медика, у него возникают чудовищные сомнения, когда ПЦР-тест требуют перед вылетом человека в какую-либо страну.

"Вот именно поэтому возникают такие чудовищные сомнения и возмущение, когда тесты ПЦР начинают требовать, например, перед полетом куда-то. Вот у вас сейчас взяли тест — вы сейчас здоровы, а тест положительный потому, что инфекция была 3 месяца назад", - сообщил врач.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, когда закончится пандемия коронавируса.