UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сколько яблок в день можно съесть без вреда для здоровья: диетолог шокировала ответом

Автор: Людмила Жукова

Яблоки - это всеми любимый фрукт, который доступен во все сезоны. Но так ли они безопасны? Врач назвала количество плодов, которые принесут пользу, а не вред.

Об этом нутрициолог Надежда Цапкина сообщила РИА Новости.

Специалист не рекомендует съедать в день больше двух яблок.

"Употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса. Цианид — яд, содержащийся в семенах яблок, поэтому их лучше есть без семян", - сказала она.

Человеческий организм справится с небольшим количеством цианида, но превышение дозы может быть опасным. Аллергикам и людям с лишним весом лучше выбирать плоды зеленого цвета.

Эксперт добавила, что яблоки снижают вероятность возникновения рака, улучшают память, укрепляют иммунитет, улучшают эластичность сосудов.

Кстати, за счет витаминов группы В плоды благотворно влияют на нервную систему.

Кому нельзя есть яблоки

Яблоки противопоказаны при пищевой аллергии, индивидуальной непереносимости и повышенной чувствительности желудочно-кишечного тракта. Люди с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки могут есть яблоки только в ограниченных количествах.

Для справки

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Как мы сообщали ранее, назван чудо-овощ, доступный украинцам в любое время года.

Читайте РБК-Украина в Google News
яблоки