Скниловская трагедия: адвокаты осужденных и пострадавших раскрыли секретные детали

Скниловская авиакатастрофа, которая произошла 27 июля 2002 года, поразила украинцев и оставила неизгладимый след в их памяти. Во время воздушного авиашоу на зрителей упал истребитель Су-27. Тогда погибли 77 человек. Среди них 28 - дети.

Леонид Кучма, который тогда был президентом, обвинил во всем военных, отправив в отставку генерал-полковника Виктора Стрельникова, главнокомандующего ВСУ.

Генпрокуратура тогда взяла под арест Стрельникова и еще троих военнослужащих. Об этом сообщает "Новое время".

6 сентября 2002 объявили результаты расследования - причиной трагедии назвали отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27. Пилота Владимира Топонаря, который находился за штурвалом, приговорили к 14 годам лишения свободы, второго пилота Юрия Егорова - к 8. Три человека из командования 14-го авиационного корпуса получило 6 и 4 лет тюрьмы, а также их обязали выплатить штрафы в размере 200-700 тыс.грн.

Адвокаты обеих сторон поделились откровениями. Адвокат подсудимых сообщил, что первый пилот, которого осудили, живет отшельником, второй пилот уехал жить в Россию.

Фото: Жертвами стали 77 человек (city-adm.lviv.ua)

"Топонарь, сейчас живет, как Робинзон Крузо, в заброшенном поселении на Киевщине, в Кагарлыкском районе. Он даже женился во второй раз, взял себе какой-то забитый домик. Сам Топонар родом из Крыма, но после тюрьмы туда не возвращался", - поделился Виталий Домашовец, адвокат подсудимых.

Второй пилот, Егоров - россиянин по национальности. Как только на Востоке Украины началась война, сразу же уехал жить в Россию.

По словам адвоката, командира авиационной части полностью оправдали. У него получилось добиться материальной компенсации за незаконнное осуждение.

"Олег Дзюбезкий, командир авиационной части, который занимался подготовкой экипажа, полностью оправдан. Он прослужил еще где-то полгода после трагедии, потом уволился, ушел на пенсию и даже сумел отсудить у государства деньги за то, что его незаконно завели дело. Сейчас он проживает где-то в Винницкой области", - рассказал Домашовец.

Фото: Авиакатастрофа (city-adm.lviv.ua)

Заместитель руководителя полетами, Юрий Яцюк, прошлой осенью призван в ряды ВСУ. Полгода он находился в Миргороде, учил пилотов летать. За те полгода он летал столько, сколько не летал, наверное, за всю свою авиационную карьеру. Получил полковника и сейчас в Виннице, в штабе Военно-воздушных сил.

Стоит отметить, что никто из обвиняемых по делу Скнылова не признает свою вину даже после того, как они отбыли наказание в тюрьме.

Дмитрий Гудима - адвокат потерпевших сообщил, что эта трагедия оставила у многих потерпевших морально-психологические проблемы.

"У многих пострадавших до сих пор морально-психологические проблемы. Мы не можем почувствовать то, что чувствуют те, кто перенес тяжелые увечья, потерял полностью семьи, остался в одиночестве на старости лет. Необъективность расследования дела стала одним из оснований для обращения в Европейский суд по правам человека. После трагедии было возбуждено уголовное дело как по поводу пилотов, так и по отношению к организаторам авиашоу. Однако материалы уголовного дела, касающиеся генералов ВСУ, без законных оснований были выделены заместителем генпрокурора Украины в отдельное дело. Заявители об этом не знали до начала слушания в суде", - сообщил Дмитрий.

По словам адвоката, в следствии скрыли некоторые материалы дела.

На стадии досудебного следствия из материалов дела были изъяты анализы крови пилотов Топонаря и Егорова, взятые сразу после катастрофы. Вероятно, в этих анализах был установлен факт алкогольного опьянения экипажа самолета. Зато остался анализ мочи пилотов, взятый у них через несколько дней после событий, опять же, свидетельствует о сокрытии следствием некоторых важных обстоятельств дела", - рассказал правозащитник.

Если бы генералы не допустили нарушений при организации авиашоу, этой трагедии бы не было, считает Гудима. К слову, воинские звания не забрали ни у одного военного.

"Поэтому пострадавшие считают, что государственные органы, которые занимались расследованием, на самом деле быстрее работали над доказательствами непричастности генералов ВСУ к катастрофе и поиском виновных низшего ранга, чем устанавливали настоящие обстоятельства трагедии. Но должностные лица Вооруженных Сил Украины и были, прежде всего, виноватыми в авиакатастрофе - пилоты и военнослужащие-организаторы авиашоу. Можно констатировать, что они избежали наказания или же оно оказалось незначительным. Конечно, за исключением пилота Топонаря. Ни один военнослужащий из причастных к Скниловской авиакатастрофы ни был лишен воинского звания. А этой катастрофы не было бы, если бы генералы не допустили нарушений при организации авиашоу", - сказал он.

Как мы ранее писали, в Украине вспоминают о Скниловской трагедии, которая произошла 15 лет назад.

Кстати, жители Северодвинска раскупили йод и дозиметры, улицы опустели.