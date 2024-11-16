"Складаються на 87% з води". Тренер розказав, чи потрібно їсти гриби при схудненні

Найпоширеніший і благородний з їстівних грибів - білий гриб. Він росте в лісах по всій Україні, як у листяних, так і хвойних лісах, і збирається з червня до жовтня. Білий гриб можна вживати свіжим, а також сушити, солити чи маринувати на зиму.

Білок у грибах - чи можна замінити м'ясо?

Часто можна почути, що гриби заміняють м'ясо, але чи це справді так? Якщо подивитися на кількість білка в 100 г свіжих білих грибів, то це всього 3 г білка, що порівняно з яловичиною (20 г білка), рибою (18 г білка) або курячим філе (29 г білка) є дуже мало. Та й сушені гриби, які на 87% складаються з води, виявляються більш калорійними, оскільки після висушування втрачається волога, а залишаються основні компоненти. З 1 кг свіжих грибів виходить лише 100 г сушених.

Таким чином, щоб отримати таку ж кількість білка, як у шматку м'яса, потрібно з'їсти цілу купу грибів - і це ще не буде повноцінною заміною м'яса. Крім того, білок у грибах - рослинний, і його засвоюваність організмом на 15-20% нижча, ніж у тваринних продуктах.

Корисні властивості грибів

Гриби містять багато клітковини, що дає відчуття ситості і позитивно впливає на мікрофлору кишківника. Однак через велику кількість хітину, який є в складі грибної клітинної стінки, гриби важко перетравлюються. Хітин може бути корисний для травлення, але він не засвоюється і не всмоктується в кишечнику, тому при частому вживанні грибів можуть виникнути проблеми з травленням, особливо у дітей.

Чи безпечні гриби?

Гриби, особливо дикорослі, як губки, вбирають усі шкідливі речовини з навколишнього середовища. Це може стати проблемою, якщо ви збираєте гриби на природі, не знаючи місцевості, оскільки вони можуть накопичувати токсини та важкі метали. Водночас штучно вирощені гриби безпечні, хоча й менш ароматні і смачні, ніж лісові.

Тренер зазначив, що гриби - це корисний продукт, який може бути частиною збалансованої дієти, але не замінюйте ними м'ясо, особливо якщо ваша мета схуднення.

Їх можна їсти, але не варто надмірно захоплюватися ними. Для здоров’я і гарної фігури краще дотримуватися поміркованості і вживати гриби не більше ніж 1-2 рази на тиждень.