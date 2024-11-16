"Складаються на 87% з води". Тренер розказав, чи потрібно їсти гриби при схудненні

Гриби - це один з найпопулярніших продуктів у раціоні людей, і часто їх рекомендують як заміну м'яса при схудненні. Але чи справді це так? Чи можуть гриби бути корисною альтернативою для тих, хто хоче скинути зайву вагу.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка у Facebook.

Найпоширеніший і благородний з їстівних грибів - білий гриб. Він росте в лісах по всій Україні, як у листяних, так і хвойних лісах, і збирається з червня до жовтня. Білий гриб можна вживати свіжим, а також сушити, солити чи маринувати на зиму.

Білок у грибах - чи можна замінити м'ясо?

Часто можна почути, що гриби заміняють м'ясо, але чи це справді так? Якщо подивитися на кількість білка в 100 г свіжих білих грибів, то це всього 3 г білка, що порівняно з яловичиною (20 г білка), рибою (18 г білка) або курячим філе (29 г білка) є дуже мало. Та й сушені гриби, які на 87% складаються з води, виявляються більш калорійними, оскільки після висушування втрачається волога, а залишаються основні компоненти. З 1 кг свіжих грибів виходить лише 100 г сушених.

Таким чином, щоб отримати таку ж кількість білка, як у шматку м'яса, потрібно з'їсти цілу купу грибів - і це ще не буде повноцінною заміною м'яса. Крім того, білок у грибах - рослинний, і його засвоюваність організмом на 15-20% нижча, ніж у тваринних продуктах.

Корисні властивості грибів

Гриби містять багато клітковини, що дає відчуття ситості і позитивно впливає на мікрофлору кишківника. Однак через велику кількість хітину, який є в складі грибної клітинної стінки, гриби важко перетравлюються. Хітин може бути корисний для травлення, але він не засвоюється і не всмоктується в кишечнику, тому при частому вживанні грибів можуть виникнути проблеми з травленням, особливо у дітей.

Чи безпечні гриби?

Гриби, особливо дикорослі, як губки, вбирають усі шкідливі речовини з навколишнього середовища. Це може стати проблемою, якщо ви збираєте гриби на природі, не знаючи місцевості, оскільки вони можуть накопичувати токсини та важкі метали. Водночас штучно вирощені гриби безпечні, хоча й менш ароматні і смачні, ніж лісові.

Тренер зазначив, що гриби - це корисний продукт, який може бути частиною збалансованої дієти, але не замінюйте ними м'ясо, особливо якщо ваша мета схуднення.

Їх можна їсти, але не варто надмірно захоплюватися ними. Для здоров’я і гарної фігури краще дотримуватися поміркованості і вживати гриби не більше ніж 1-2 рази на тиждень.