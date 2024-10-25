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Скинути 6 кг до Різдва. Тренер назвала простий спосіб схуднути, не відмовляючись від смаколиків

Тренер поділилася способом схуднути (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Фітнес-тренер поділилася, як скинути 6 кг перед Різдвом, не відмовляючись від своїх улюблених страв.

Що саме треба зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok тренерки Лорен Скаллі.

Як схуднути до Різдва на 6 кілограмів?

Багато хто вважає, що святковий сезон - це час набору ваги, але насправді ви можете втратити вагу до Різдва.

За словами Лорен Скаллі, відомої цього можна досягти за допомогою деяких розумних трюків з  їжею. Вона наполягає на тому, що можете не відмовлятись від улюблених страв.

Лорен поділилася своїми найкращими порадами щодо втрати кілограмів перед святковим сезоном, припускаючи, що розумний вибір їжі може призвести до значної втрати ваги.

Її поради якраз для тих, хто хоче поправити своє здоров’я до початку свят. У нещодавньому відео Лорен показала, як прості зміни в дієті можуть мати велике значення. Вам всього навсього треба замінювати шкідливі продукти на більш здорові.

Також дуже важливо споживати білок у кожен прийом їжі.

На обід Лорен пропонує приготувати домашній томатний суп у поєднанні з чорним хлібом, підкреслюючи, що вуглеводів не варто боятися, намагаючись схуднути.

Вона також запропонувала додати варену курку в суп для додаткового збільшення білка, який може допомогти довше вгамувати голод.

На вечерю ентузіастка здорового харчування порекомендувала картоплю в мундирі як чудовий вибір, та додати до неї курку.

Вона підкреслила, що ця конкретна страва містить трохи більше 400 калорій, що гарантує вам ситість.

@leanwithlaurenx

Here’s another meal plan example girls!

До речі, 47-річна жінка схудла на 30 кг менше, ніж за рік, завдяки двом простим змінам.

Нагадаємо, що персональний тренер розповіла, скільки часу потрібно "тримати дієту", щоб отримати тіло мрії.

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