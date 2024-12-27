Скільки жирів треба споживати при схудненні та які найкращі

Олія - продукт із найбільшою енергетичною щільністю серед усіх харчових продуктів (900 ккал/100 г). Водночас споживання жирів викликає багато суперечок та міфів, особливо у світі, де надлишкова калорійність їжі призводить до пандемії ожиріння.
Які саме треба вживати жири при схудненні та в якій кількості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка.
У 1 грамі жиру міститься 9 ккал - більше ніж удвічі більше, ніж у білках чи вуглеводах. Це означає, що надмірне споживання жирів швидко перевищує калорійну норму, що сприяє набору ваги. Проте виключати жири з раціону - неправильно, адже вони необхідні для засвоєння жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K), синтезу гормонів і забезпечення організму енергією.
Найціннішими омега-3 є ейкозапентаєнова (ЕПК) і докозагексаєнова (ДГК) кислоти, які позитивно впливають на мозкову діяльність, метаболізм і серцево-судинну систему. Їх найкраще отримувати із морської риби, адже конверсія омега-3 з рослинних джерел обмежена.
Жири - це необхідний компонент раціону, але їх вживання потребує обдуманого підходу. Баланс між омега-6 і омега-3, помірність у кількості та різноманітність джерел - ключ до здорового харчування.
Нагадаємо, що тренер назвав річ №1, яка потрібна для втрати ваги.
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