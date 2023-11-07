"Сколько погубили душ?" Усик "нокаутував" Фаріон за образу військових

"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений, все, як ви любите", - сказав боксер.

Далі він зачитав вірш російською мовою:

Фарион свой рот открыла - и полезло изо рта.

Мусор видит эта дива, поливает не щадя:

"Если б я была у власти - всех бы научила я,

Как вести себя, как думать, как вам жить сказала б я!"

Дорогая вы Ирина. Сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы в "контору красных груш"?

В молодости вы активно представляли КПСС [тут не в склад, вибачаюсь],

А сейчас кричите громко, что "враги все, это стресс!"

Вы агент Кремля, уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви!

Наприкінці Олександр звернувся до військових.

"Усім хлопцям, які захищають нашу країну - повага! Неймовірна повага! Слава Україні!" - сказав спортсмен.