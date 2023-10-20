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"Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?" Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"

П'ятниця 20 жовтня 2023 20:00
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"Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?" Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?" Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Вийшов четвертий випуск розважального шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк та Богданом Шелудяком. У жіночій команді зіграли Оля Полякова, Даша Астаф’єва та Оля Цибульська. А в чоловічій були: Євген Клопотенко, водій "LeМаршрутки" Богдан Богданович та Амадор Лопес.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків кардинально міняли зовнішній вигляд на прохання дівчини?

Виявилось, що лише 21% хлопців готові на такі вчинки.

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Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок ніколи не сварилися з чоловіком через розкидані речі?

31% представниць прекрасної половини людства справді не вступають у суперечку через таке побутове питання.

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Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків учили дітей матюкати русню?

12% чоловіків зізналися, що справді робили таке хоча б раз.

&quot;Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?&quot; Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;&quot;Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?&quot; Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок хоча б раз йшли в магазин за хлібом і поверталися лише з хлібом?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", аж 62% дівчат дівчат роблять раціональні покупки.

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Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків приходили на побачення разом із другом?

37% представників сильної половини людства не соромилися прийти на зустріч із дівчиною, прихопивши товариша.

&quot;Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?&quot; Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;&quot;Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?&quot; Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок не сміються з жартів коханого, якщо їм справді не смішно?

Виявилося, що 42% дівчат чесно реагують на гумор чоловіка.

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Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків дійсно читали «Камасутру»?

20% хлопців зізнались у цьому.

&quot;Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?&quot; Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Нещодавно ми розповідали, що фонд Ахметова подовжив конкурс есе "Моя Україна" та розширює географію учасників.

Також ми писали, що учасник Євробачення з Фінляндії виправдався за свій конфуз з українським стягом.

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