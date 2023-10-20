"Скільки відсотків чоловіків вчили дітей матюкати русню?" Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"
Вийшов четвертий випуск розважального шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк та Богданом Шелудяком. У жіночій команді зіграли Оля Полякова, Даша Астаф’єва та Оля Цибульська. А в чоловічій були: Євген Клопотенко, водій "LeМаршрутки" Богдан Богданович та Амадор Лопес.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.
Скільки відсотків чоловіків кардинально міняли зовнішній вигляд на прохання дівчини?
Виявилось, що лише 21% хлопців готові на такі вчинки.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок ніколи не сварилися з чоловіком через розкидані речі?
31% представниць прекрасної половини людства справді не вступають у суперечку через таке побутове питання.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків учили дітей матюкати русню?
12% чоловіків зізналися, що справді робили таке хоча б раз.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок хоча б раз йшли в магазин за хлібом і поверталися лише з хлібом?
За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", аж 62% дівчат дівчат роблять раціональні покупки.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків приходили на побачення разом із другом?
37% представників сильної половини людства не соромилися прийти на зустріч із дівчиною, прихопивши товариша.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок не сміються з жартів коханого, якщо їм справді не смішно?
Виявилося, що 42% дівчат чесно реагують на гумор чоловіка.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків дійсно читали «Камасутру»?
20% хлопців зізнались у цьому.
Зйомки шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
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