За скільки українці можуть купити бюджетне авто і на які машини особливий попит

Таким чином, нині попит на гібридні автомобілі зрівнявся із машинами на бензині.

Як свідчать дані сервісу, за місяць - період з 13 вересня по 13 жовтня - покупці найчастіше цікавилися покупкою авто з таким типом пального :

дизель - 8 відгуків на 1 оголошення;

бензин - 7;

гібридні авто - 7;

електромобілі - 6;

газ - 6.

Які роки випуску - у фаворі

Протягом місяця серед пропозицій із продажу вживаних автомобілів бюджетного цінового діапазону - до 5 тисяч доларів - високий інтерес у потенційних покупців спостерігався на машини 2019 року випуску (в середньому 17 відгуків на 1 оголошення на сайті OLX).

На другому місці за популярністю - авто 2018 року.

"Також покупці продовжують активно відгукуватися на старіші моделі автівок - у п'ятірку найпопулярніших за відгуками ввійшли авто 1980-х років випуску", - коментують аналітики ситуацію з попитом.

Дані OLX Авто за період з 13 вересня по 13 жовтня 2022 року.

Які бюджетні авто частіше вибирають

Аналізуючи попит на окремі моделі вартістю до 5 тисяч доларів, найчастіше українці цікавилися покупкою моделей Ford Sierra та Daewoo Nexia.

До топ-5 найпопулярніших авто також увійшли позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.

За останній місяць високий попит серед покупців мали також Renault Kangoo Express і Renault 21 та Mercedes-Benz 300 і Mercedes-Benz Vito.

Попри невелику кількість пропозицій, покупці активно цікавилися 22-річною BMW 8 Series (в середньому 59 запитів на 1 оголошення).

10 найпопулярніших бюджетних авто за останній місяць (за кількістю відгуків на ресурсі)

Дані OLX Авто за період з 13 вересня по 13 жовтня 2022 року.