Скільки треба спати для схуднення: відповідь вас дуже здивує

Не знаєте, скільки сну насправді потрібно для ефективного схуднення? Відкрийте для себе шокуючу правду про взаємозв'язок між якісним нічним відпочинком та втратою зайвої ваги, що підтверджено науковими дослідженнями.

Скільки ж треба спати для того, щоб худнути - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Наш організм – це складна система, де всі процеси взаємопов'язані. Недостатній сон порушує гормональний баланс, що безпосередньо впливає на метаболізм та апетит. Коли ми не висипаємося, рівень гормону голоду (греліну) зростає, а рівень гормону насичення (лептину) знижується. Це призводить до підвищеного відчуття голоду, тяги до калорійної та нездорової їжі, особливо до простих вуглеводів та жирів.

Гормональна буря через недосипання

Хронічне недосипання також підвищує рівень кортизолу – гормону стресу. Високий рівень кортизолу стимулює накопичення вісцерального жиру (небезпечного жиру навколо внутрішніх органів), а також може призводити до інсулінорезистентності, що ускладнює процес схуднення та підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Вплив сну на харчову поведінку

Люди, які регулярно недосипають, частіше роблять нездорові харчові вибори. Втомлений мозок менш здатний протистояти спокусам та контролювати імпульсивне бажання з'їсти щось солодке або жирне. Крім того, через брак енергії зростає спокуса отримати швидкий заряд калорій з нездорової їжі.

Скільки ж потрібно спати для схуднення?

Дослідження показують, що оптимальна тривалість сну для дорослої людини становить 7-9 годин на ніч. Саме така кількість сну дозволяє підтримувати здоровий гормональний баланс, регулювати апетит та оптимізувати метаболізм.

Менше 7 годин сну

Регулярне недосипання менше 7 годин значно підвищує ризик набору ваги та ускладнює схуднення. Організм перебуває у стані стресу, що призводить до гормональних дисбалансів та неправильної харчової поведінки.

Більше 9 годин сну

Хоча надмірний сон може бути ознакою певних проблем зі здоров'ям, у контексті схуднення він зазвичай не є прямою причиною набору ваги. Проте, важливо звернути увагу на якість сну, адже тривалий, але неглибокий сон може не принести бажаного ефекту.

Наукові докази, які вас здивують:

Дослідження, опубліковане в Annals of Internal Medicine, показало, що люди, які спали 5,5 годин на ніч під час дієти, втратили на 55% менше жиру порівняно з тими, хто спав 8,5 годин, при однаковій кількості спожитих калорій.

Інше дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, виявило, що навіть одна ніч недосипання може призвести до збільшення споживання калорій наступного дня на 20%.

Мета-аналіз кількох досліджень показав чіткий зв'язок між хронічним недосипанням та підвищеним ризиком розвитку ожиріння.

Якість сну важливіша за кількість?

Хоча тривалість сну має велике значення, його якість також є критично важливою для схуднення. Переривчастий сон, часті пробудження вночі, поверхневий сон не дозволяють організму повноцінно відновитися та регулювати гормони.