Скільки потрібно присідати, щоб отримати підтягнуті та пружні сідниці

Роль присідань

Перш ніж зануритися в специфіку присідань для підтягнення сідниць, важливо зрозуміти анатомію сідничних м’язів.

Сідничні м’язи складаються з трьох основних м’язів : великого сідничного м’яза, середнього та малого. Великий є найбільшим та відповідає за розгинання стегон, що є вирішальним для таких рухів, як присідання, стрибки та біг.

Присідання - це комплексна вправа, яка залучає одночасно кілька груп м’язів, включаючи підколінні сухожилля та сідничні м’язи.

Однак ефективність присідань у зміцненні сідниць залежить від кількох факторів, включаючи частоту, інтенсивність і форму.

Періодичність і послідовність

Послідовність є ключем до результатів присідань. Хоча немає однозначної відповіді на те, скільки присідань слід робити. Варто включити їх у розпорядок тренувань принаймні два-три рази на тиждень.

Послідовне виконання присідань з часом допоможе наростити м’язову масу та збільшити загальну силу сідничних м’язів.

Правильна форма

Незалежно від того, скільки присідань ви робите, правильна форма має вирішальне значення для уникнення травм і максимізації результатів.

Щоб правильно виконати присідання, встаньте, розставивши ноги на ширині плечей і опустіть тіло, ніби ви сидите на спинці крісла. Під час опускання тримайте груди піднятими, коліна розташовані над пальцями ніг, а вагу спрямуйте на п’ятки.

Прагніть присісти, доки ваші стегна не стануть паралельними землі, потім проштовхніть п’яти, щоб повернутися у вихідне положення.

Як накачати сідничний м'яз

Присідання зі штангою на спині: 4 підходи по 8–10 повторень

Навантажте штангу відповідною вагою та розмістіть її на верхній частині спини. Виконуйте присідання зі штангою, зосереджуючись на підтримці правильної форми.

Присідання з гантелями: 3 підходи по 12-15 повторень

Тримайте гантель обома руками перед тілом і встаньте, розставивши ноги ширше ніж на ширині плечей. Присядьте, тримаючи груди піднятими та слідкуйте за пальцями ніг.

Присідання зі стрибками: 3 підходи по 10-12 повторень

Виконайте присідання у стрибку, присівши та відстрибуючи. М’яко приземліться і відразу опустіться в наступне присідання.