"Скільки наших дітей вбиватимуть, я не знаю": 6-річний Давид дивом вижив після ракетного удару по Дніпру

Загинула 2-річна дівчинка та понад 20 людей було поранено. Серед постраждалих – 6-річний Давид та його батьки. Маля перебуває у лікарні, поряд з ним мама, а тато – з травмами в іншій лікарні.

Росіяни завдали ракетного удару по передмісті Дніпра увечері 3 червня. Зруйновано два житлові двоповерхові будинки, пошкоджено 10 приватних будинків, автомобілі, магазин та газопроводи.

Давид та його мама розповіли про ракетний удар для сюжету ТСН.

У лікарнях залишаються 12 поранених

Наразі у лікарні Дніпра перебувають на лікуванні ще 12 осіб, ще 9 відпустили відновлюватися вдома. Серед тих, хто у лікарні – троє дітей, усім хлопчикам зробили операцію, і вони одужують.

Одного пацієнта вже перевели до хірургічного відділення, а 6-річний Давид та 15-річний Олександр поки що залишаються у реанімації. Разом із Давидом поряд поранена мама. Тато теж дуже постраждав, він зараз в іншій лікарні.

Батько врятував дитині життя швидкою реакцією

Мама Давида розповіла, що родина готувалася до випускного хлопчика з дитячого садка – свято було заплановано на неділю. Увечері 3 червня вони встигли повечеряти й раптом пролунав потужний вибух.

Батько встиг відкинути сина на підлогу. Це врятувало Давида від великих уламків.

"Раптом все стало сіре! Я нічого не бачив! Мама казала, де Давид? Вийшли з квартири босі. Стрибнули через бордюр, бо були розвалені сходи. Скільки наших дітей вбиватимуть, я не знаю..." - ділиться 6-річний малюк.

Загинула 2-річна Ліза

"Щоб усе це закінчилося! І все! Загинула дворічна дитина, ми разом гуляли на майданчику. Я знаю її маму, знаю цю дівчинку", - зі сльозами розповідає Анжела Спицька, мама Давида.

Мама Лізи зараз у реанімації – у дуже тяжкому стані. За її життя зараз борються лікарі. Батько дівчинки працює в правоохоронних органах, на момент ракетного удару він був на роботі. Він разом із рятувальниками шукав своїх рідних під завалами. Тіло 2-річної Лізи знайшли за кілька годин.

"Мати зараз непритомна, у стані коми. У неї важка черепно-мозкова травма, пошкодження хребта, ребер, видалення селезінки. Загроза життя залишається, 50 на 50, вона важка", - констатують медики.