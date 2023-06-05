"Скільки наших дітей вбиватимуть, я не знаю": 6-річний Давид дивом вижив після ракетного удару по Дніпру
Росіяни завдали ракетного удару по передмісті Дніпра увечері 3 червня. Зруйновано два житлові двоповерхові будинки, пошкоджено 10 приватних будинків, автомобілі, магазин та газопроводи.
Загинула 2-річна дівчинка та понад 20 людей було поранено. Серед постраждалих – 6-річний Давид та його батьки. Маля перебуває у лікарні, поряд з ним мама, а тато – з травмами в іншій лікарні.
Давид та його мама розповіли про ракетний удар для сюжету ТСН.
У лікарнях залишаються 12 поранених
Наразі у лікарні Дніпра перебувають на лікуванні ще 12 осіб, ще 9 відпустили відновлюватися вдома. Серед тих, хто у лікарні – троє дітей, усім хлопчикам зробили операцію, і вони одужують.
Одного пацієнта вже перевели до хірургічного відділення, а 6-річний Давид та 15-річний Олександр поки що залишаються у реанімації. Разом із Давидом поряд поранена мама. Тато теж дуже постраждав, він зараз в іншій лікарні.
Батько врятував дитині життя швидкою реакцією
Мама Давида розповіла, що родина готувалася до випускного хлопчика з дитячого садка – свято було заплановано на неділю. Увечері 3 червня вони встигли повечеряти й раптом пролунав потужний вибух.
Батько встиг відкинути сина на підлогу. Це врятувало Давида від великих уламків.
"Раптом все стало сіре! Я нічого не бачив! Мама казала, де Давид? Вийшли з квартири босі. Стрибнули через бордюр, бо були розвалені сходи. Скільки наших дітей вбиватимуть, я не знаю..." - ділиться 6-річний малюк.
Загинула 2-річна Ліза
"Щоб усе це закінчилося! І все! Загинула дворічна дитина, ми разом гуляли на майданчику. Я знаю її маму, знаю цю дівчинку", - зі сльозами розповідає Анжела Спицька, мама Давида.
Мама Лізи зараз у реанімації – у дуже тяжкому стані. За її життя зараз борються лікарі. Батько дівчинки працює в правоохоронних органах, на момент ракетного удару він був на роботі. Він разом із рятувальниками шукав своїх рідних під завалами. Тіло 2-річної Лізи знайшли за кілька годин.
"Мати зараз непритомна, у стані коми. У неї важка черепно-мозкова травма, пошкодження хребта, ребер, видалення селезінки. Загроза життя залишається, 50 на 50, вона важка", - констатують медики.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що серед постраждалих внаслідок удару по Дніпру п'ятеро дітей.
А ще розповідали, що з-під завалів будинку біля Дніпра дістали тіло 2-річної дівчинки.