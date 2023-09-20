Скільки має працювати вчитель в Україні, щоб купити iPhone 15

Ціни на товари й послуги в Україні стрімко зростають, тоді як заробітня платня у багатьох громадян, зокрема й в освітян, залишається та довоєнному рівні.
РБК-Україна (проект Styler) розібралось, скільки вчителю потрібно працювати й заощаджувати, щоб купити iPhone 15 базової комплектації.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Нова Українська Школа, YouTube-канал iForum.
Середня зарплата вчителів в Україні складається з базової ставки та низки надбавок і премій.
Надбавки додаються до основного посадового окладу педагогічних працівників і можуть бути:
Крім того, на підвищення зарплати у розмірі 10-15% (від посадового окладу) мають право вчителі, які отримали ті чи інші педагогічні звання (старший вчитель, педагог-організатор-методист, викладач-методист, майстер виробничого навчання І категорії тощо).
Сьогодні, згідно з даними МОН, зарплати вчителів закладів загальної середньої освіти (без доплат) з розрахунку 18 годин на тиждень такі:
Середні зарплати (з доплатами) з розрахунку 18 годин на тиждень можуть становити:
В межах iForum 2023 директор із розвитку бізнесу консалтингової компанії "Кантар Україна" Кирило Єжов розповів про одне з актуальних досліджень. Його результати показали, що після повномасштабного вторгнення РФ понад половина українців (54%) вдаються до споживчих обмежень і скорочення витрат.
Лише третина мешканців України може дозволити собі купити новий одяг, і тільки кожному сьомому вистачає бюджету на новий телефон.
Припускаючи, що вчителям заощаджувати хоча й небагато, але все ж таки вдається, спробуємо вивести наближену до реальності суму.
Під час розрахунку будемо виходити з того, що середня зарплата педагога вищої категорії (з доплатами) - 13 759 грн.
Скористаємось методом розподілу бюджету за правилом "50/30/20":
Це наблизить нас до ситуації, коли людина хоче накопичити суму для здійснення великої покупки (в нашому випадку - iPhone 15), але не може щомісяця відкладати повний обсяг зарплати (адже крім заощаджень, є й інші витрати, як-от комунальні платежі, їжа тощо).
Отже, 20% від місячної зарплати вчителя в розмірі 13 759 грн становить 2 751,8 грн.
Дослідивши ціни на базову модель iPhone 15 у інтернет-магазинах України станом на середину вересня 2023 року, бачимо, що його вартість - від 43 876 грн.
"Яблучний" смартфон коштує від 43 876 грн (hotline.ua)
Дізнавшись, яку суму на місяць може (теоретично) заощадити вчитель і вартість iPhone 15 128GB Black, рахуємо, скільки педагогу необхідно працювати, щоб придбати смартфон:
У підсумку отримуємо відповідь на наше запитання: щоб купити iPhone 15 вартістю 43 876 грн, середньостатистичному вчителю вищої категорії в Україні доведеться відкладати по 20% своєї зарплати впродовж 16 місяців.
Нагадаємо, дещо раніше ми розповідали, що мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити.
Водночас в уряді анонсували підвищення зарплат вчителям.