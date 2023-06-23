Скільки коштує калій йодид в аптеках і де його ще можна придбати: список з адресами

Ціни на калій йодид

У Києві вартість препарату коливається від 87 до 200 гривень, але середня ціна тримається на рівні 100 гривень за пачку з 10 таблеток.

Карта з цінами на калій йодид (скриншот: tabletki.ua)

Якщо будете купувати калій йодид у рідкому вигляді, то заплатите приблизно 50 гривень за 50 мл. Варто також зауважити, що саме в цій формі препарат знайти досить важко.

Скриншот: apteka911.ua

Крім того, можна придбати порошок калій йодиду, щоб зробити розчин. Щоправда, і цей препарат уже встиг стати дефіцитним. Тому найближче до Києва місто, де можна його придбати, Ірпінь. Там він коштує 45 гривень за флакон.

Скриншот: tabletki.ua

Де ще можна придбати таблетки калій йодиду в Києві

Наразі його можна знайти в 15 аптеках столиці за адресами: