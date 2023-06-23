Скільки коштує калій йодид в аптеках і де його ще можна придбати: список з адресами

Після повідомлень про ризик підриву армією РФ Запорізької АЕС українці почали масово скуповувати таблетки калій йодиду. У деяких аптеках речовини вже навіть немає.
Скільки коштує калій йодид і де його ще можна придбати - читайте нижче в матеріалі Styler.
У Києві вартість препарату коливається від 87 до 200 гривень, але середня ціна тримається на рівні 100 гривень за пачку з 10 таблеток.
Карта з цінами на калій йодид (скриншот: tabletki.ua)
Якщо будете купувати калій йодид у рідкому вигляді, то заплатите приблизно 50 гривень за 50 мл. Варто також зауважити, що саме в цій формі препарат знайти досить важко.
Скриншот: apteka911.ua
Крім того, можна придбати порошок калій йодиду, щоб зробити розчин. Щоправда, і цей препарат уже встиг стати дефіцитним. Тому найближче до Києва місто, де можна його придбати, Ірпінь. Там він коштує 45 гривень за флакон.
Скриншот: tabletki.ua
Наразі його можна знайти в 15 аптеках столиці за адресами:
Раніше ми писали, чи справді потрібно приймати калій йодид у випадку викиду радіації.
Читайте також, що точно потрібно зробити, якщо станеться підрив ЗАЕС.