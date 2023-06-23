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Скільки коштує калій йодид в аптеках і де його ще можна придбати: список з адресами

Де можна купити калій йодид (фото: Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Після повідомлень про ризик підриву армією РФ Запорізької АЕС українці почали масово скуповувати таблетки калій йодиду. У деяких аптеках речовини вже навіть немає.

Скільки коштує калій йодид і де його ще можна придбати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ціни на калій йодид

У Києві вартість препарату коливається від 87 до 200 гривень, але середня ціна тримається на рівні 100 гривень за пачку з 10 таблеток.

Карта з цінами на калій йодид (скриншот: tabletki.ua)

Якщо будете купувати калій йодид у рідкому вигляді, то заплатите приблизно 50 гривень за 50 мл. Варто також зауважити, що саме в цій формі препарат знайти досить важко.

Скриншот: apteka911.ua

Крім того, можна придбати порошок калій йодиду, щоб зробити розчин. Щоправда, і цей препарат уже встиг стати дефіцитним. Тому найближче до Києва місто, де можна його придбати, Ірпінь. Там він коштує 45 гривень за флакон.

Скриншот: tabletki.ua

Де ще можна придбати таблетки калій йодиду в Києві

Наразі його можна знайти в 15 аптеках столиці за адресами:

  • бульвар Лесі Українки, 24 - ціна 100 гривень
  • проспект Василя Порика, 3 - ціна 104 гривні
  • вулиця Чорнобильська 16/80 (Кінцева 7 тролейбусу) - ціна 99 гривень
  • вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 40 - ціна 104 гривні
  • вулиця Васильківська,15/14 - ціна 96 гривень
  • вулиця Деміївська, 41 - ціна 150 гривень
  • бульвар Перова, 24 - ціна 150 гривень
  • вулиця Преображенська, 15 - ціна 118 гривень
  • вулиця Срібнокільська, 11 - ціна 88 гривень
  • проспект Голосіївський, 46/1 - ціна 135 гривень
  • вулиця Литвиненко-Вольгемут, 3 - ціна 153 гривні
  • вулиця Михайла Максимовича, 26 (на території ЖК "Нова Англія") - ціна 171 гривня
  • вулиця Братиславська, 8 - ціна 104 гривні
  • проспект Повітрофлотський, 11/15 - ціна 96 гривень
  • проспект Голосіївський, 130/57 - ціна 102 гривні

Раніше ми писали, чи справді потрібно приймати калій йодид у випадку викиду радіації.

Читайте також, що точно потрібно зробити, якщо станеться підрив ЗАЕС.

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Запорізька АЕСЙодрадиационная опасность