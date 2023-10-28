"Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом". На фронті загинув відомий рок-музикант

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув учасник українського панк-гурту Серцевий напад Михайло "Майкл" Балахтар.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку колективу у Facebook.
Михайло Балахтар був одним із засновників групи Серцевий напад у місті Чернівці. За час свого існування колектив випустив три студійні альбоми. Серед найвідоміших їхніх пісень - "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".
Михайло Балахтар з іншими учасниками Серцевого нападу (фото: facebook.com/SNBand.UA)
Після початку повномасштабного вторгнення музикант вступив у лави ЗСУ.
"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякую, Мішка, за весь твій внесок у розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою ... нереальна втрата, з якою доведеться жити... Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" - написали колеги загиблого героя.
Михайло Балахтар (фото: facebook.com/SNBand.UA)
У Михайла залишилася дружина та дитина.
Поки про деталі його загибелі та про дату похорону не повідомляють.
Нагадаємо, нещодавно також помер учасник культового гурту Massive Attack.
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