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Скільки яєць на тиждень можна їсти без шкоди для здоров'я: відповідь нутриціолога

Чи можна їсти яйця кожного дня (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Яйця є дуже корисними завдяки високому вмісту білка й вітамінів A, D, B і B12. Але вони також мають у собі багато холестерину. То ж скільки можна їсти цього продукту, аби не нашкодити здоров'ю?

Відповідь на це питання дала нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram.

Скільки яєць на тиждень можна їсти

"Їсти яйця щодня - можна. Це не приводить до серцевих хвороб, не збільшує фракції "поганого" холестерину, не робить судини жорсткими, не стимулює запалення", - пише експерт.

Голобородько стверджує, що можна їсти 6-12 яєць на тиждень. Навіть в контрольних групах, з показанням на зниження холестерину, близько 10 яєць на тиждень тільки трохи підвищили показники "нормального" холестерину.

"Дослідження зворотні, там, де яйця прямо впливають на рівень холестерину так, що можна було б хвилюватись - незначні та малі. Шлях холестерину в тілі залежить не тільки від раціону, а якщо й від нього - то далеко не тільки від яєць. А від сосисок, надлишку сирів, маргарину, рафінованої олії. Їсти 1-2 яйця на день для здорової людини - нормально", - каже нутриціолог.

Також вона наголошує, що обережним із яйцями треба бути тим, у кого велика надлишкова вага і діабет. А ще літнім людям, яким можна обмежитися до 5-6 яєць на тиждень.

"Але є ще один бік питання. Ключ до здоров’я - в різноманітті на тарілці. Різні інгредієнти різних продуктових груп. Тому якщо вже їсте яйця щодня - подивіться приклади, що можна додати до них на тарілку", - радить Голобородько.

З чим можна готувати яйця

Дуже швидка яєшня з грибами, притушений в вершковому маслі з винним оцтом мангольд, оливки, чері, витриманий козячий сир.

Омлет без молока, ікра (до речі, з ікрою тріски та оселедця ще смачніше), пара крекерів, ромен, льон, чері, огірок.

Варені яйця, горіхово-овочевий дегідрований хлібець, печінка тріски, огірки, ромен і паростки, насіння коноплі і малина.

Омлет з броколі та рокфором, цикорій, чері, гірчична заправка.

Вдалий варіант комбінації яєць з іншими продуктами (фото: t.me/anagoloborodko)

Свіжі овочі, чорні боби, кіноа, яйця з шаром масла, авокадо.

Омлет-лефтовер з запеченою зі вчора рибою, шпинатом, чилі, броколі й квашеною капустою.

Готуйте яйця з броколі, замінюйте її на цвітну капусту, омлет з веган дріжджами, оливками та з чимось сезонним свіжим, наприклад перцем.

Яєшня з горошком та пореєм, авокадо, свіжими овочами та фенхелем. Можна додати пшоно і тости.

Швидкі оладки з цукіні чи кабачка (нутове борошно+яйця+прянощі).

Вдалий варіант комбінації яєць з іншими продуктами (фото: t.me/anagoloborodko)

Раніше ми розповідали про те, що стається з організмом, якщо забагато їсти солі.

Читайте також про те, як можна швидко знизити цукор у крові.

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