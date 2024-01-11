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За скільки днів можна купити квиток на потяг і як не проґавити старт продажу

Як не проґавити старт продажу квитків на УЗ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Укрзалізниця залишається найдоступнішим засобом для переміщення по країні та навіть за кордон. Через ажіотаж, особливо на свята, на деякі напрямки важко купити квитки, тож доводиться відстежувати старт їхнього продажу.

Про те, за скільки днів розпочинають продавати квитки на поїзди, РБК-Україна (проект Styler) дізналась на гарячій лінії Укрзалізниці.

За скільки днів можна купити квиток на поїзд

Оформлення проїзних документів, у тому числі електронних, здійснюється за 20 днів до відправлення поїзда. Це правило розповсюджується і на категорії "Регіональний поїзд".

"Продаж квитків стартує за 20 діб до відправлення. Зазвичай, квитки з'являються о 8.00. А на міжнародний потяг номер 67 "Київ-Варшава" - о 9.00. На жаль, поки немає спеціального сповіщення у додатку Укрзалізниці про початок продажу квитків на конкретний напрям, але компанія над цим працює", - пояснили на гарячій лінії Укрзалізниці.

Тож для того, аби не проґавити квиток, особливо, якщо він на популярний напрямок або дату (наприклад, на Великдень чи інші великі свята, коли українці багато подорожують), варто завчасно вирахувати, коли розпочинається продаж і встановити на цю дату спеціальне нагадування на смартфоні.

Нагадаємо, що раніше квитки можна купити за 45-0 діб (на окремі поїзди 60 діб і 30 діб), залежно від напряму. Зараз внесли зміни, бо через війну важко планувати маршрути на великі часові інтервали.

Де можна купити квиток на потяг в Укрзалізниці

Придбати квиток на поїзд можна кількома способами:

Додамо, що навіть, якщо вам не вдалося вловити квиток на конкретну дату, то варто регулярно моніторити сайт Укрзалізниці, оскільки нерідко пасажири здають квитки, або ж компанія додає вагони, коли бачить підвищений попит на квитки.

Також, якщо квитків на прямі поїзди нема, варто розглянути варіанти "із пересадкою". На сайті Укрзалізниці є відповідна опція.

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