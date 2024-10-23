Скільки вам дійсно потрібно ходити, щоб схуднути? Найкращі лікарі назвали відповідь

Ходьба - це безкоштовний і простий спосіб отримати більше руху протягом дня та спалити калорії. Але скільки насправді потрібно ходити, щоб схуднути?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Womans world.

Скільки треба ходити в день, щоб схуднути?

Ми всі чули про мету робити 10 000 кроків на день. Але звідки воно взялося? Згідно з легендою, це була маркетингова схема, розроблена під час Олімпіади в Токіо 1964 року. У той час компанія почала продавати японський крокомір із назвою, що у вільному перекладі означає "10 тисяч кроків". Але навіть якщо це число довільне, багато експертів сходяться на думці, що досягнення 10 тисяч кроків є важливою метою як для вашого здоров’я, так і для втрати ваги.

Насправді подальші дослідження довели, що це корисний маркер. Так, в American Journal of Health Promotion повідомили, що люди, які постійно сиділи, та почали робити більше 9500 кроків щодня протягом 36 тижнів, зазнали помітних змін у складі свого тіла.

Ці люди досягли 2% зниження відсотка жиру в організмі, втратили 2 кілограми жиру та отримали стрункі стегна та талію.

При цьому не існує магічного числа для підрахунку кроків, це все індивідуально.

Скільки потрібно ходити, щоб схуднути?

Як показує наука, щоб схуднути на пів кілограма, вам доведеться пройти приблизно 70 000 кроків. Це еквівалентно 10 тисяч щоденних кроків протягом тижня.

Мета-аналіз 20 000 людей похилого віку, які проходили від 6000 до 9000 кроків щодня, показав, що 50 % цих людей мали менший ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто проходить 2000 кроків щодня.

Інше дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Medicine & Science in Sports and Exercise, показало, що в середньому 12 тисяч кроків на день було ефективним для схуднення, оскільки воно зменшувало індекс маси тіла, а також сантиметри на талії.

Знайте, що будь-який рух краще, ніж повна його відсутність.