Скільки діє електронний рецепт на ліки та як отримати паперовий варіант

Електронний рецепт - зручний і сучасний інструмент, який дозволяє лікарю швидко виписувати рецепт пацієнтам

Термін дії електронного рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Новий електронний рецепт на "Доступні ліки" та інсулін лікар зможе виписати до закінчення строку попереднього рецепта:

за 7 днів, якщо попередній рецепт розрахований на 21 і більше днів;

за 3 дні, якщо ліків у попередньому рецепті менш ніж на 21 день.

Також фахівці радять контролювати кількість ліки, який залишився і не чекати до останнього, щоб отримати новий рецепт.

Як отримати паперовий рецепт

Наразі електронний рецепт працює в рамках програми "Доступні ліки", "+Інсуліни", а також на виписку антибіотиків.

До того ж на час воєнного стану лікарям дозволили виписувати рецепти, як в електронній, так і паперовій формі. Якщо лікар немає доступу до ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров’я) він може виписати паперовий рецепт, що завірений підписом та печаткою лікаря.

Крім того, лікар може виписувати паперовий рецепт на прохання пацієнта.

Додамо, що будь-який лікар, як комунального, так і приватного медзакладу може виписати електронний рецепт на антибіотики.