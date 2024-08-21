Скільки чашок кави в день підвищують ризик серцевого нападу чи інсульту

Яка доза небезпечна

Дослідження показало, що споживання понад 400 мг кофеїну щодня підвищує артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, що змушує орган працювати інтенсивніше

Фахівці медичного коледжу в Індії заявили, що ця кількість дорівнює приблизно чотирьом чашкам кави, 10 банкам кока-коли або двом енергетичним напоям.

Дані 92 здорових дорослих людей показали, що люди повільніше відновлюються після швидкого тренування.

Кожен п’ятий учасник дослідження споживав понад 400 мг кофеїну щодня. Це може поставити здорових людей під загрозу високого кров'яного тиску

Лікар Ненсі Кагатхара розповіла, що регулярне споживання кофеїну може порушити парасимпатичну систему, що призведе до підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Надмірне вживання алкоголю може спричинити такі побічні ефекти, як головний біль, занепокоєння та нудоту.

Дослідження показало, що люди, які споживали понад 600 мг кофеїну на день - приблизно шість порцій кави, мали значно підвищені показники артеріального тиску.

Чим небезпечний високий тиск

Високий артеріальний тиск підвищує ризик серцево-судинних захворювань, деменції, інсульту та ниркової недостатності.

Дієтолог британського кардіологічного фонду Вікторія Тейлор сказала, що помірна кількість чаю або кави - 4-5 чашок на день підійде більшості людей.

До того ж деякі люди більш чутливі до кофеїну і можуть відчувати серцебиття, тому доцільно уникати його.

Водночас кава підвищує пульс та тиск, оскільки кофеїн збуджує організм. Тож якщо ви п'єте її регулярно і у вас немає гіпертонії, це ніяк не зашкодить. Якщо у вас підвищений тиск, тахікардія чи стенокардія - обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем.

Кофеїн у великих дозах або в індивідуальних випадках може спричинити надмірне збудження, тривогу, порушення сну та розлади травлення.

Не рекомендується пити каву при проблемах із ШКТ, захворюваннях нирок та дванадцятипалої кишки. Окрім того, цей напій вимиває з організму кальцій і має сечогінний ефект. Тому, якщо ви любите каву, не забувайте стежити за водним балансом.